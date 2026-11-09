Die italienische Grossbank Unicredit will bei der Commerzbank Anfang 2027 das Kommando übernehmen. Die noch fehlenden Genehmigungen dürften bis Ende November vorliegen, teilte das Geldhaus am Montag in Mailand mit. Nach der Übernahme der Kontrolle will Unicredit-Chef Andrea Orcel bei dem Frankfurter Geldhaus eine ausserordentliche Hauptversammlung beantragen und mit Unicredit-Stimmen neue Vertreter in den Aufsichtsrat des Dax -Konzerns schicken. Das würde einen Austausch des Vorstands erlauben. Anschliessend will Orcel seine Strategie «Commerzbank Unlocked» umsetzen, die den Abbau von rund 7.000 Jobs und das Ausdünnen des Auslandsnetzes der Commerzbank vorsieht.