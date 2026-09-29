Stellenabbau und Kürzungen im Auslandsnetz

Die Unicredit sieht in einer Übernahme Potenzial für Milliardeneinsparungen inklusive des Abbaus Tausender Stellen. Orcel will zudem das Auslandsnetz der Commerzbank beschneiden. Bei dem Dax -Konzern sorgt man sich vor einem Kahlschlag. Zudem gibt es in Frankfurt Befürchtungen, dass die Commerzbank mit der vor Jahren von der Unicredit übernommenen Hypovereinsbank (HVB) verschmolzen werden und dann auch München als Hauptsitz infrage kommen könnte.