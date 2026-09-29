Die italienische Grossbank Unicredit macht bei ihrer angestrebten Übernahme der deutschen Commerzbank laut einem Pressebericht Tempo. Unicredit-Chef Andrea Orcel wolle alle zehn Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner austauschen und die Vorstandschefin Bettina Orlopp absetzen, berichtete die «Financial Times» («FT») am Dienstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Das wolle er über eine ausserordentliche Hauptversammlung erreichen, die nach Erhalt aller nötigen behördlichen Freigaben stattfinden solle. In einem grundlegenden Szenario würde es bis Ende Februar dauern, Kontrolle über die Commerzbank zu erlangen - im besten Fall gelinge es aber auch schon im Januar. Bisher hatten die Italiener das zweite Quartal in Aussicht gestellt.