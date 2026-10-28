Unilever rechne nun mit einem ⁠Absatzwachstum von mindestens drei Prozent, nach zuvor rund drei Prozent, teilte der Konzern am Mittwoch ‌mit. Die Prognose für das Umsatzwachstum von vier bis ‌sechs Prozent bestätigte der Vorstand. Zudem ​kündigte er an, überschüssige Barmittel für Aktienrückkäufe zu verwenden.