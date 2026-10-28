Der Konsumgüterkonzern Unilever hat im dritten Quartal ein robustes Wachstum verzeichnet. So stiegen die Umsätze um 6,7 Prozent auf 13,3 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in London mitteilte. Organisch - spricht währungs- und portfoliobereinigt - legten die Erlöse um 5,2 Prozent zu und damit etwas stärker als von Analysten im Vorfeld erwartet. Der Aktien gerieten im frühen Handel allerdings unter Druck.