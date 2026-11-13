Rudolph betonte mit Blick auf die noch ungelöste Frage nach einer Gegenfinanzierung, es lägen keine Milliarden einfach herum, die man so einfach dafür finden könne. Auch die SPD sei für eine Senkung, diese dürfe aber nicht über Schulden finanziert werden, sondern es brauche dann Einsparungen oder Kürzungen an anderen Stellen.