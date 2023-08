Der vergangenes Jahr verstaatlichte Energiekonzern Uniper stellt sich neu auf. Spätestens 2029 ende die Stromproduktion aus Kohle, teilte der Konzern am Dienstag in Düsseldorf mit. Voraussetzung ist ein bis dahin erfolgter Verkaufs des Steinkohlekraftwerks Datteln IV. Stattdessen soll in Wind- und Solar-Energie sowie sogenannte grüne Gase wie Wasserstoff investiert werden. Dafür nehmen die Düsseldorfer bis Ende des Jahrzehnts über acht Milliarden Euro in die Hand. Zudem soll der Umbau des Konzerns in Richtung Klimaneutralität deutlich schneller vorangehen als bisher.

01.08.2023 09:40