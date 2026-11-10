Uniper war als grösster deutscher Gasimporteur 2022 in Schieflage geraten, als Russland nach dem Angriff auf die Ukraine kein Gas mehr lieferte. Deutschland rettete das Unternehmen mit Milliardenbeihilfen und wurde quasi Alleineigentümer. Der Bund hat den Wiederverkauf in diesem Jahr in die Wege geleitet, dürfte sich aber zunächst noch nicht vollständig von den Anteilen trennen.