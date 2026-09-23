«Das vertraglich vereinbarte Volumen entspricht dem Treibstoffbedarf von rund 1000 Boeing-787-9-Flügen zwischen Düsseldorf und Abu Dhabi pro Jahr», hiess es. Es handele sich um eine der bislang grössten angekündigten Abnahmevereinbarungen. Hintergrund ist eine EU-Vorschrift, nach der in den kommenden Jahren ein immer grösser werdender Anteil der auf EU-Flughäfen bereitgestellten Treibstoffe klimafreundlich sein muss.