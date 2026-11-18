Insgesamt seien 20 Gesuche für Entschädigungen eingegangen, heisst es in der schriftlichen Stellungnahme des USZ, die Keystone-SDA vorliegt. Das «Regionaljournal Zürich-Schaffhausen» von Radio SRF hatte als erstes darüber berichtet.
Die Gesamtsumme der Entschädigungen liegt im tiefen sechsstelligen Bereich, genauere Angaben macht das USZ dazu nicht. Mehrere Gesuche sind noch offen. Das Spital konnte sich gemäss eigenen Angaben bisher mit allen Gesuchstellenden aussergerichtlich einigen. Ein Gerichtsverfahren wurde in keinem der Fälle eröffnet.
Bis zu 74 zusätzliche Todesfälle
Grund für die Entschädigungen ist der Skandal um Francesco Maisano, den früheren Leiter der Klinik für Herzchirurgie. Ein im Mai publizierter Bericht ergab, dass es bei rund 4500 Herz-Operationen am USZ zu 68 bis 74 Todesfällen mehr kam, als statistisch zu erwarten gewesen wären. Diese Menschen wären eventuell also noch am Leben, wenn sie an einem anderen Spital operiert worden wären.
Mittlerweile ermittelt auch die Zürcher Staatsanwaltschaft, in drei Fällen wegen Verdachts auf fahrlässige Tötung, fahrlässige schwere Körperverletzung sowie Urkundenfälschung.
Zudem gingen bei der Staatsanwaltschaft elf Meldungen wegen unangemessenem Einsatz von Medizinprodukten ein. Maisano soll ein von ihm mitentwickeltes Produkt, das «Cardioband», eingesetzt haben, obwohl es häufig nicht die richtige Wahl gewesen sei. Dabei soll er persönlich finanziell vom Einsatz profitiert haben.
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(AWP)