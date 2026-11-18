Bis zu 74 zusätzliche Todesfälle

Grund für die Entschädigungen ist der Skandal um Francesco Maisano, den früheren Leiter der Klinik für Herzchirurgie. Ein im Mai publizierter Bericht ergab, dass es bei rund 4500 Herz-Operationen am USZ zu 68 bis 74 Todesfällen mehr kam, als statistisch zu erwarten gewesen wären. Diese Menschen wären eventuell also noch am Leben, wenn sie an einem anderen Spital operiert worden wären.