Allerdings zehrten gestiegene Abschreibungen, insbesondere auf Investitionen in den Ausbau des Glasfasernetzes und Mobilfunknetzes, am Betriebsgewinn von 1&1. Dieser fiel um fast zwölf Prozent auf 118 Millionen Euro. United Internet rechnet damit, dass die Abschreibungen fortschreitend durch steigende Kosteneinsparungen etwa für Daten oder Telefonie kompensiert werden, je weiter das 1&1-Handynetz ausgebaut ist. Es ist das vierte in Deutschland neben dem der Deutschen Telekom , Vodafone und Telefonica Deutschland (O2).