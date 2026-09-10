Der Internetdienstleister Ionos aus dem United-Internet-Konzern legt ein Sparprogramm auf und baut Stellen ab. So soll die Zahl der Mitarbeitenden von rund 3.800 auf etwa 3.350 Vollzeitstellen sinken, wofür das Unternehmen etwa 35 Millionen Euro an Sonderkosten veranschlagt, wie es am Donnerstagabend mitteilte. Die diesjährige Prognose für das um Sonderposten bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von um die 530 Millionen Euro bleibe davon unberührt, hiess es von den Karlsruhern.