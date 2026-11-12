Der Umsatz in den ersten neun Monaten stieg im Jahresvergleich um 1,2 Prozent auf rund 3,4 Milliarden Euro und entsprach damit den Markterwartungen. Dabei lag der Serviceumsatz mit rund 2,7 Milliarden Euro etwas mehr als ein Prozent unter dem Vorjahreszeitraum. 2026 rechnet 1&1 weiter mit einem Serviceumsatz auf dem Vorjahresniveau von knapp 3,7 Milliarden Euro.