Die im SDax gelistete Tochter 1&1 steigerte im ersten Halbjahr den Umsatz um 1,6 Prozent auf rund 2,3 Milliarden Euro und damit etwa so stark wie am Markt erwartet. Dabei lag der Service-Umsatz mit rund 1,8 Milliarden Euro gut ein Prozent niedriger als im Vorjahreszeitraum. Hier schlug sich auch nieder, dass das Unternehmen im Frühjahr die Vermarktung besonders günstiger Tarife eingestellt und bei höherpreisigen Tarifen das inkludierte Datenvolumen gesenkt hatte. In der Folge hatte 1&1 im ersten Halbjahr rund 150.000 Mobilfunkverträge verloren.