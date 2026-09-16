Die KI-Unternehmen Openai und Anthropic sowie Google Deepmind kündigten am Dienstag an, gemeinsam an einem Gremium zur Überwachung von KI-Risiken zu arbeiten. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärte am Mittwoch zudem, sie wolle führende Unternehmen der Branche zusammenbringen. Ziel sei es, deren Bemühungen um eine langsamere Entwicklung besonders risikoreicher KI-Modelle zu unterstützen.