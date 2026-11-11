Die Wissenschaft sage nun, dass ein Überschreiten der kritischen Marke von 1,5 Grad bei der Erderwärmung unvermeidlich sei, sagte Guterres. «Sie fordert uns jedoch nicht dazu auf, aufzugeben - im Gegenteil: Sie ruft uns dazu auf, entschlossener zu kämpfen.» Die Weltgemeinschaft habe es in der Hand, wie stark, wie lange und wie verheerend dieses Überschreiten ausfalle. «Doch dafür braucht es Führung. Wir kennen die Wahrheit. Jetzt müssen wir entsprechend handeln.»/xx/DP/jha