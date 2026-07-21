«Im vergangenen Jahr mussten wir erhebliche Stellenkürzungen vornehmen», sagte der Sprecher weiter. Weltweit seien rund 5000 Stellen beim UNHCR gestrichen worden, darunter auch am Hauptsitz in Genf. Grund dafür seien die Kürzungen der US-Beiträge sowie weiterer Geberländer. Mit dem Umzug sollen laut dem Sprecher rund die Hälfte der bisherigen Mietkosten eingespart werden.