Nach dem Beinahe-Unglück am Münchner Flughafen läuft die Untersuchung der Ursache auf Hochtouren. Eine Boeing 787-9 der Fluggesellschaft Vietnam Airlines war am Samstag am Ende der Landebahn in einer Staubwolke gestartet, wie ein in den sozialen Medien geteiltes Video zeigt. Bei der Landung rund zwei Stunden später ist Qualm zu sehen, der am Fahrwerk aufsteigt. Kaum steht die Maschine, fahren Wagen von Feuerwehr und Rettungsdienst heran.