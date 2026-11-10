Der globale Zuwachs an nuklearer Kapazität wird laut dem Bericht weiterhin von China getrieben. Weltweit waren am 1. Juli dieses Jahres 411 Reaktoren mit einer Gesamtkapazität von 374,7 Gigawatt (GW) in Betrieb. Da die Hochzeit des Reaktor-Baus in den 1970er Jahren erreicht wurde, liegt das Durchschnittsalter eines Reaktors der Untersuchung zufolge in den Top 5 Atomländern USA, Frankreich, Russland, Südkorea und China inzwischen bei über 32 Jahren.