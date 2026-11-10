Umweltministerium sieht Beleg für Probleme der Atomkraft

Das Bundesumweltministerium wertete den Bericht als Beleg für die Sinnhaftigkeit des deutschen Atomausstiegs 2023. Die Atombranche müsse immer noch um Subventionen ringen. Atomkraft habe sich nie gerechnet und werde sich nie rechnen, erklärte die Parlamentarische Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter. Mit zunehmendem Alter wüchsen die Risiken der Nutzung von Reaktoren. «Hinzu kommt ein weiteres gravierendes Problem: Atomkraft schafft Abhängigkeiten von einzelnen Staaten wie etwa Russland, die in der aktuellen geopolitischen Lage hochproblematisch sind.»