Bei Birrhard entlang der Autobahn A1 knickten acht Betonmasten wegen der Sturmböen ein. Einer beschädigte eine Freizeithalle, ein weiterer ein Gewerbegebäude. In Henggart ZH sowie auf der Hochspannungsleitung zwischen Ebnat und Herblingen SH stürzten Bäume in Freileitungen.