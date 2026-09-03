Rund 90 Prozent der Schadenmeldungen bei der Helvetia stammten von Motorfahrzeugbesitzern, sagte ein Sprecher. Stand Mittwochmorgen lagen bei der Helvetia rund 11'500 Meldungen vor. »Aufgrund der Erfahrungen gehen wir davon aus, dass in den nächsten Tagen und Wochen noch zahlreiche weitere Schadenmeldungen bei uns eintreffen werden«, sagte der Sprecher.