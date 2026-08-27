Der Geschäftsertrag sank gegenüber der Vorjahresperiode um 2,4 Prozent auf 25 Millionen Franken, wie die Urner Kantonalbank (UKB) am Donnerstag mitteilte. Als Grund nannte sie den anhaltenden Druck auf die Zinsmargen. Der Nettoerfolg im Zinsengeschäft fiel um 1 Millionen auf 18,6 Millionen.