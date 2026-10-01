Der neue Direktor kommt ursprünglich aus Frutigen BE und war laut der Mitteilung unter anderem acht Jahre als Tourismusdirektor tätig. Zudem leitete er Projekte bei der Standortförderung Berner Oberland und bei der BLS. Pfenninger bringe auch Erfahrung als Kommunikationsverantwortlicher im Gesundheitsbereich mit.