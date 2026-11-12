Brauns Verteidigungstheorie stösst auf keinen Glauben

Der ehedem in Dubai für Wirecard tätige Manager Oliver Bellenhaus hat die Darstellung der Staatsanwaltschaft in allen wesentlichen Punkten bestätigt. Der seit über sechs Jahren in Untersuchungshaft sitzende Ex-Konzernchef Braun hingegen bestreitet seit Prozessbeginn sämtliche Vorwürfe - und betonte erneut, er sei fest von der Existenz der vermissten Milliarden ausgegangen: «Ich äussere gar keine Theorien», sagte Braun zum Vorwurf der Richter, seine Darstellung seien nicht schlüssig. Der 1969 geborene österreichische Manager verteidigt sich mit dem Argument, die Geschäfte seien echt gewesen, die Gewinne jedoch vom untergetauchten Ex-Vertriebsvorsand Jan Marsalek, Bellenhaus und weiteren Komplizen veruntreut worden./cho/DP/jha