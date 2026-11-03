Die Zwischenwahlen zwei Jahre nach Amtsantritt eines Präsidenten sind traditionell ein Stimmungstest für seine Regierung, häufig wurde die Partei des Amtsinhabers in der Vergangenheit von den Wählerinnen und Wählern abgestraft. Sollten die Republikaner die Mehrheit in einer oder beiden Kammern verlieren, würde es für Trump schwieriger werden, Gesetzesvorhaben durch das Parlament zu bringen. Seine zweite Amtszeit dauert regulär noch bis Anfang 2029./rin/DP/men