Könnte Trump eine «Lame Duck» werden?

Weil Trump die Parlamentswahlen zu einer Abstimmung über seine Politik ausgerufen hat, steht für ihn besonders viel auf dem Spiel. Obwohl er selbst nicht auf dem Stimmzettel steht, forderte er die Menschen auf, so zu tun, als stehe er selbst zur Wahl. Trump hatte zudem bei der Auswahl vieler Kandidaten mitgemischt - verlieren sie, wäre auch er selbst beschädigt. Dann würde sich zeigen, ob seine Machtbasis mit der konservativen Bewegung «Make America Great Again» bröckeln könnte. Am Montag hob Trump schon mal hervor, dass die jeweilige Regierungspartei bei Midterms oft schlecht abschneidet - egal wer Präsident sei.