In den USA hat unterdessen die zweitägige Sitzung der US-Zentralbank Federal Reserve (Fed) begonnen. An den Märkten wird zur Leitzinsentscheidung am Mittwoch mit stabil bleibenden Zinsen gerechnet. Rasche Senkungen, wie noch vor einigen Monaten erwartet, dürften wegen der zähen Inflation kein Thema sein. Mit Spannung werden indes neue Prognosen zum Zinspfad der Fed erwartet. An den Märkten sind derzeit zwischen ein und zwei Zinssenkungen bis Jahresende eingepreist - zu Jahresanfang waren noch bis zu sechs Reduzierungen erwartet worden./ck/men