Die Stimmung der Verbraucher in den USA hat sich im November verbessert. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima stieg laut der am Freitag veröffentlichten zweiten Schätzung etwas stärker als in einer ersten Erhebung ermittelt worden war. «Die aktuelle finanzielle Lage verbesserte sich für Verbraucher mit geringem Vermögen und - in geringerem Masse - für Verbraucher mit mittlerem Vermögen, die durch die sinkenden Benzinpreise eine gewisse Entlastung erfuhren», sagte Joanne Hsu, Leiterin der Umfrage. «Darüber hinaus zeigten die Kommentare der Verbraucher eine wachsende Besorgnis über eine mögliche KI-Blase.»/jsl/he