Konjunkturdaten sprachen tendenziell zwar für steigende Leitzinsen, belasteten die Anleihen in diesem Umfeld aber nicht. So ist die Wirtschaft der USA im dritten Quartal stärker gewachsen als zunächst ermittelt. Zudem stieg der von der US-Notenbank bevorzugte Preisindex PCE im Jahresvergleich um 3,8 Prozent. Die Notenbank strebt lediglich eine Rate von zwei Prozent an. An den Finanzmärkten wird fest mit einer Leitzinserhöhung im Dezember gerechnet./jsl/stk