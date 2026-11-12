Belastet wurden die Anleihen durch die gestiegenen Rohölpreise. Der Ölpreis legte zu, nachdem Präsident Donald Trump gesagt hatte, dass die USA keine Einigung mit dem Iran benötigten. «Wir brauchen kein Abkommen mit dem Iran. Diese Zeiten sind längst vorbei. Wir haben ihr Geld, Hunderte von Milliarden Dollar, und wir haben ihre Meerenge!», schrieb Trump in einem Beitrag auf Truth Social. Erwartungen, dass die US-Notenbank Fed die Leitzinsen mit Blick auf eine steigende Inflation weiter anheben dürfte, wurden gestützt.