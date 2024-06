Die Zinserwartungen an die US-Zentralbank Fed wurden nach den Daten weiter reduziert. Eine Lockerung der Geldpolitik in diesem Jahr wird am Anleihemarkt als zunehmend unwahrscheinlich angesehen. Fed-Vertreter betonen immer wieder die Notwendigkeit von mehr Zuversicht, bevor die Leitzinsen gesenkt werden können. Dazu gehört auch eine Normalisierung des engen und heissgelaufenen Arbeitsmarkts./bgf/jsl/jha/