Besser als erwartet ausgefallene Arbeitsmarktdaten aus den USA konnten dem Markt am Nachmittag keine neue Richtung geben. In der vergangenen Woche lag die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe weiter knapp unter 200.000 und damit etwas niedriger, als am Markt erwartet worden war./jkr/nas