Die Anleihen profitierten erneut von dem Wahlsieg der Demokraten bei den Zwischenwahlen. Die Ausschläge hielten sich jedoch in Grenzen. «Die blaue Welle bei den US-Zwischenwahlen ist in den Medien höher als an den Märkten», kommentierte Rainer Guntermann von der Commerzbank. «Dennoch sorgt die Erleichterung darüber, dass dieses zentrale Ereignisrisiko nun aus dem Weg ist, für Auftrieb bei Bonds.»