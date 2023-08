In den USA sind zuletzt die Erwartungen bezüglich eines eher restriktiven Kurses der Notenbank im Kampf gegen die hohe Inflation bekräftigt worden, nachdem am Donnerstag veröffentlichte Konjunkturdaten robust ausgefallen waren. Während der derzeit stattfindenden geldpolitischen Tagung der Notenbanker in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming galt daher die besondere Aufmerksamkeit der Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell.