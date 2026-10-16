Mit den aktuellen Kursverlusten knüpfte der Anleihemarkt an die Entwicklung vom Mittwoch an, als eine überraschend hohe Inflation in den USA die Spekulation auf steigende Zinsen verstärkte, was für einen starken Anstieg der Renditen sorgte. Nachdem die Rendite zeitweise bis über 5,30 Prozent geklettert war, war sie am Donnerstag bis auf 5,04 Prozent gefallen.