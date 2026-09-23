Am Anleihemarkt haben die Anleger die Ölpreise und die damit verbundenen Inflationserwartungen weiter im Blick. In den vergangenen Handelstagen waren die Ölpreise tendenziell gesunken, was den Inflationsdruck gedämpft hatten. Zuletzt haben die Ölpreise aber wieder zugelegt, und die Renditen von US-Anleihen haben neuen Auftrieb bekommen.