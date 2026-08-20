Der Schritt des Finanzministeriums vom Mittwoch signalisiert Besorgnis über den anhaltenden Ausverkauf am Anleihemarkt, der die Renditen für 30-jährige Titel zuletzt auf den höchsten Stand seit 2007 getrieben hatte. Hintergrund ist die extreme Schuldenentwicklung in den USA. Die Staatsverschuldung ist zum ersten Mal auf mehr als 40 Billionen Dollar gestiegen. Dass die USA wie andere Staaten einen hohen Schuldenstand aufweisen, ist nichts Neues. Mehrere Entwicklungen haben den Trend jedoch verschärft, darunter die besagte steigende Zinslast sowie wachsende Sozial- und Gesundheitskosten, die mit der alternden Bevölkerung zusammenhängen. Hinzu kommen zuletzt die enormen Kosten des Iran-Kriegs und die Auswirkungen der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump.