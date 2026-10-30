Vor allem die Kursverluste an der Technologiebörse Nasdaq stützten die Anleihen. An der Nasdaq beschleunigte sich wegen der Sorgen um die Entwicklung der Werte, die in den vergangenen Monaten stark vom Boom der Künstlichen Intelligenz (KI) profitiert hatten, der Abwärtstrend. Die als sicher geltenden Staatsanleihen wurden gesucht.