Kurz vor dem Wochenende waren die Ölpreise aber wieder etwas gefallen, was die Spekulation auf eine weitere Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed dämpfte und den Anstieg der Renditen bremste. Zuletzt scheint wieder etwas Bewegung in die diplomatischen Bemühungen am Rande der US-Generalversammlung gekommen zu sein. Der Iran hat den USA nach Medienberichten einen neuen Vorschlag zur Wiederaufnahme der Verhandlungen über ein mögliches Ende des Krieges und eine Öffnung der für den Ölhandel wichtigen Strasse von Hormus vorgelegt./jkr/nas