Nach den jüngsten Verlusten setzte eine leichte Gegenbewegung ein. Schwache Daten vom US-Häusermarkt stützten die Kurse. Die erneut gestiegenen Ölpreise hatten zunächst die Kurse weiter belastet. So kletterte der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI auf mehr als 85 US-Dollar. Eine Einigung zwischen dem Iran und den USA und eine dauerhafte Öffnung der Strasse von Hormus ist weiterhin nicht in Aussicht.