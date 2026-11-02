Die verbesserte Stimmung in der US-Industrie hat sich im Oktober unerwartet verbessert. Der Stimmungsindikator steigt weiter in den Wachstumsbereich und «signalisiert eine anhaltend freundliche Perspektive», kommentierte Helaba-Ökonom Ralf Umlauf die Umfragedaten. «Grund, die Zinserhöhungserwartungen nochmals zu dämpfen, lässt sich davon nicht ableiten, auch wenn der Subindex für die Preisentwicklung gesunken ist. Dieser liegt weiterhin auf einem sehr hohen Niveau.» Die US-Notenbank Fed hatte in der vergangenen Woche ihren Leitzins bestätigt. An den Finanzmärkten wird überwiegend mit einer Leitzinserhöhung im Dezember gerechnet./jsl/he