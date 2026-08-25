Nach erneuten Gesprächen des Vermittlers Pakistan im Iran zeigt sich Islamabad aber zuversichtlich. Man habe «sehr positive und produktive Gespräche» mit Irans Präsident Massud Peseschkian geführt, schrieb der pakistanische Innenminister Mohsin Naqvi nach einem Besuch in Teheran auf der Plattform X. Allerdings kamen zuletzt immer wieder ähnliche Aussagen aus Pakistan, ohne das es tatsächlich Fortschritte gab.