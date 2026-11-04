In einer deutlichen Abrechnung mit der Politik von US-Präsident Donald Trump haben US-Wähler den Demokraten die volle Kontrolle über den Kongress übertragen. Trumps Republikaner haben ihre Mehrheit nicht nur im Abgeordnetenhaus, sondern auch im Senat verloren - was noch vor wenigen Monaten als wenig wahrscheinlich galt. Die Abstimmung wurde zu einem Referendum über Trump, den viele Amerikaner unter anderem für steigende Preise verantwortlich machen.