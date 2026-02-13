Die Anleihekurse legten daraufhin etwas zu, da die Aussicht auf weitere Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank Fed etwas gestiegen ist. «Insgesamt bewegt sich die Inflation aber in die richtige Richtung, wenn auch relativ langsam», schreiben die Experten der Commerzbank. «Sollte sich diese Entwicklung fortsetzen, wird es dem neuen Fed-Chef Kevin Warsh, der Jerome Powell Mitte Mai beerben wird, leichter fallen, seine Kollegen von Zinssenkungen zu überzeugen. Wir erwarten ab Juni vier Zinssenkungen und damit mehr, als der Markt eingepreist hat.»