Die als sicher geltenden US-Anleihen waren so weniger gefragt. Die Verunsicherung an den Finanzmärkten bleibt angesichts der angespannten Lage in China jedoch hoch. Marktbewegende Konjunkturdaten werden in den USA im weiteren Handelsverlauf nicht veröffentlicht./jsl/jkr/jha/