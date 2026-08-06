Arbeitsmarktdaten aus den USA spielten am Anleihemarkt kaum eine Rolle. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind zuletzt weniger stark gestiegen als erwartet. Sie bleiben auf einem niedrigen Niveau, was auf einen robusten Arbeitsmarkt hindeutet. In den USA spielen Beschäftigungsdaten eine wichtige Rolle bei geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank, weil der Arbeitsmarkt neben der Inflation zum Mandat der Fed zählt. Der monatliche Arbeitsmarktbericht der US-Regierung wird am Freitag veröffentlicht./jsl/he