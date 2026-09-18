Die Erwartung auf weitere Leitzinsanhebungen durch die US-Notenbank Fed belastet die Anleihen. An den Finanzmärkten ist eine weitere Leitzinserhöhung in diesem Jahr mittlerweile fest eingepreist. Dazu tragen auch die weiter sehr hohen Ölpreise bei, auch wenn sich die Lage an den vergangenen Tagen ein wenig entspannt hat. Eine nachhaltige Öffnung der Strasse von Hormus ist weiterhin nicht in Sicht. Die Ölpreise dürften also hoch bleiben und Inflationssorgen verstärken. Im Kampf gegen die hohe Inflation hatte die Fed am Mittwoch die Leitzinsspanne um 0,25 Prozentpunkte angehoben.