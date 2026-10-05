Deutlich gesunken sind die Renditen brasilianischer Staatsanleihen. Der rechte Senator Flávio Bolsonaro geht am 25. Oktober leicht favorisiert in die Stichwahl um die brasilianische Präsidentschaft gegen den linken Amtsinhaber Luiz Inácio Lula da Silva. Bei der Wahl am Sonntag kam der 45-jährige Sohn des früheren Präsidenten Jair Bolsonaro nach vorläufiger Auszählung fast aller Stimmen der Wahlbehörde auf rund 47 Prozent, Lula erreichte etwa 45 Prozent. An den Finanzmärkten wird auf eine wirtschaftsfreundlichere Politik von Bolsonaro spekuliert./jsl/he