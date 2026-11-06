Die Erholung der Aktienmärkte und insbesondere die des gebeutelten Tech-Sektor am Freitag belastete die Anleihen. Im Vergleich zum Wochenstart legten die Anleihekurse aber zu. Der Kursrutsch an den US-Aktienmärkten im Zuge des Ausverkaufs im KI- und Halbleitersektor hatte an den vergangenen Tagen für Verunsicherung gesorgt und die Anleihekurse gestützt. Dazu trug auch der Wahlsieg der Demokraten bei den Zwischenwahlen bei.